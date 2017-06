Get Beauty, le salon des Youtubeuses, revient pour une deuxième édition

publié le 02/06/2017 à 04:32

Que vont faire 10.000 jeunes filles samedi 3 juin ? Elles sont attendues au Parc floral de Paris, où se tiendra le salon Get Beauty. Un événement consacré aux Youtubeuses beauté et mode. Plus de 70 d'entre elles seront présentes pour cette deuxième édition du salon.



Qui sont ces stars des réseaux sociaux ? "Ce sont des jeunes filles comme tout le monde, assure Virginie Maire, l'organisatrice, au micro de RTL. Ce sont des meilleures copines, des grandes sœurs, c’est la girl next door qui va expliquer, qui va conseiller toute sa communauté. Des petits conseils beauté et mode, mais pas que : elles vont aussi s'intéresser à plein de choses, comme n'importe quelle jeune fille."

Des exemples dont les fans se sentent proches : "Elles se livrent énormément, d'où cette proximité avec leur communauté." Des amies virtuelles pour leurs abonnées… et de belles opportunités pour les marques, qui n'hésitent jamais à leur envoyer leurs produits cosmétiques. Cependant, Virginie Maire l'assure : aucune publicité n'est déguisée. "Les partenariats sont faits en toute transparence. La Youtubeuse (…) va toujours préciser 'J'ai été contactée par la marque, j'ai envie de parler de ce produit-là.' (…) L'annonceur, à ce moment-là, doit accepter la règle du jeu. Et donc, doit accepter un 'mais' dans ce qu'elle dit.'