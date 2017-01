Galère aérienne

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui d'Emilie qui n'oubliera pas de sitôt son séjour à Bali.

CPVA en profite aussi pour vous présenter ses meilleurs voeux pour 2017 !

Crédit : Romain Boé - Abaca Press Julien COURBET au micro de CPVA -Crédit Romain Boé Abaca Press

par Julien Courbet publié le 10/01/2017 à 09:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer



Le cas Emilie



En août 2016, Emilie décolle de Bruxelles vers la destination de ses rêves, Bali. Elle a réservé auprès d’une agence de voyage un séjour forfait. Après une première escale à Abu Dhabi, elle décolle avec 1h de retard et loupe sa correspondance Kuala Lumpur/Bali. La compagnie lui annonce qu'elle ne pourra repartir que le lendemain. Elle arrive à Bali avec 24h de retard et évidemment la navette aéroport-hôtel incluse dans votre forfait n’est plus là.





Julien Courbet et toute son équipe "ça peut vous arriver" vous donne rendez-vous au 3210 pour vous aider à résoudre vos litiges, vos dossiers.









Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

….Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...



Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !