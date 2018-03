publié le 26/04/2016 à 17:20

Communiquer depuis l'étranger par téléphone va coûter moins cher aux consommateurs. L'Europe a mis en place de nouveaux tarifs concernant le coût du roaming, c'est-à-dire l'usage de son forfait mobile hors de France. Et bonne nouvelle, il va baisser pour les 28 pays de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Ces changements seront effectifs dès le 30 avril prochain.



Cette mesure s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste, qui vise à "supprimer les frais d'itinérance appliqués lors de voyages en Europe à compter du 15 juin 2017, avec pour objectif d'aligner les prix en itinérance avec les prix nationaux. En attendant, une période transitoire, durant laquelle des frais supplémentaires peuvent être appliqués par rapport au tarif national, débute au 30 avril 2016", explique le site de l'Arcep.

Cette nouveauté s'appliquera pour tous les opérateurs. Au prix de votre forfait classique, vous ne payerez plus que cinq centimes d'euros la minute par appel passé contre 23 centimes actuellement et 1,14 centime par minute par appel reçu, au lieu de six centimes. Pour envoyer un SMS, il faudra débourser deux centimes, en plus du prix facturé par votre opérateur. Afin de se connecter à Internet, "les frais supplémentaires sont plafonnés à cinq centimes d'euro par mégaoctet", rapporte le site. La Commission européenne précise que dans "des circonstances particulières et exceptionnelles, afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, un opérateur peut solliciter l'autorisation de facturer des frais supplémentaires".