Faut pas pousser

publié le 23/02/2018 à 09:20



Le cas de Brahim

Le 21 juin dernier, Brahim se rend à l’aéroport avec sa femme et son fils de 5 mois. Au moment d’embarquer, une hôtesse lui explique que la poussette et le siège de son enfant doivent passer en soute. Pas de problème, il les laisse au pied de la passerelle, puis il décolle l’esprit léger. Mais la bonne humeur sera de courte durée. Car, une fois arrivé, Brahim récupère la poussette déchirée et détériorée. Quant au siège, il est carrément cassé et tâché de graisse ! En clair, le matériel est bon à jeter. Après une heure d’attente, un responsable de la compagnie aérienne lui rédige un constat et lui indique qu’une personne du siège l’appellera dès le lendemain. En vain…





