Erreur sur le carburant

publié le 01/11/2017





Le cas Philippe Philippe est expert-comptable et en juin 2017, il souscrit un contrat de location pour une voiture neuve de société avec un commerçant automobile. Il s’agit d’un crédit-bail qui lui permettra de devenir propriétaire au bout de 4 ans. La livraison a lieu le 5 juillet. Mais, la voiture tombe en panne au bout de 15km ! Il fait remorquer le véhicule dans un garage de la marque. Sur place, on lui apprend que le moteur est mal en point. Et pour cause ! Le commerçant se serait trompé de carburant ! Quand il l’appelle, celui-ci reconnait rapidement la faute en lui expliquant que l’erreur viendrait du préparateur. Il aurait mis du gasoil à la place de l’essence !

CPVA à Amiens

