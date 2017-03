publié le 01/04/2017 à 00:45

Simone Louise des Forest est la première femme à avoir obtenu son permis de conduire en France. La Royannaise a même embrassé une carrière de pilote automobile avant d'ouvrir son auto-école. C'est en l'honneur de cette femme au destin hors norme qu'Édouard Rudolf a choisi de nommer l'auto-école en ligne qu'il a cofondée : En Voiture Simone. "Grâce au numérique, on arrive à couper énormément de coût", explique l'entrepreneur, qui promet de diviser le montant du permis de conduire par deux.



Grâce à cette start-up, il est désormais possible de réserver une heure de conduite à deux heures du matin depuis son canapé. En Voiture Simone propose également un suivi pédagogique en ligne, dûment rempli par les enseignants à la fin de chaque heure de conduite, et accessible via un simple smartphone.

"À la grande différence d'une auto-école traditionnelle, l'élève est libre de se présenter [à l'examen final]" lorsqu'il se sent prêt, explique Édouard Rudolf, qui vante un taux de réussite à 76%, quand la moyenne nationale est de 60%. "Ça s'explique grâce à nos outils (...) et surtout à l'évaluation des enseignants par les élèves", conclut le chef d'entreprise.