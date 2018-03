publié le 29/10/2016 à 08:30

Comme chaque année, des artisans chocolatiers et des créateurs ont mis la main à la patte pour créer des vêtements en l'honneur du Salon mondial du Chocolat. Et pour l'édition 2016, de nombreuses célébrités se sont succédées sur le podium jeudi 27 octobre, veille du premier jour de l’événement.



Cette année, Capucine Anav, Julie Pietri, Jean-Marc Généreux, Fabienne Carat, et d'autres personnalités étaient vêtus de vêtements en chocolat. L'objectif était de lever des fonds pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. L'année dernière la danseuse Fauve Hautot avait fait sensation en défilant dans une magnifique robe longue recouverte de roses en chocolat au lait.



Ce salon sera aussi l'occasion pour tous les gourmands de découvrir des saveurs à travers les cinq continents, et ce pendant 5 jours (du 28 octobre au 1er novembre 2016) dans le hall 5 de la porte de Versailles à Paris. Au total, l'événement compte 700 participants dont des exposants, des chefs pâtissiers et chefs chocolatiers.