Entre Europe et Asie, un "bento" aux asperges enroulées dans du fromage et du bacon accompagnées de riz, tomates cerises et oeuf dur.

publié le 27/08/2016 à 11:00

La rentrée arrive à grands pas. L'occasion de prendre de bonnes habitudes, au bureau comme dans l'assiette. La meilleure solution pour manger équilibré et se faire plaisir à moindre coût : la lunch-box. Dans un simple tupperware ou dans une boîte à compartiments plus sophistiquée, il y en a pour tous les goûts. Il existe même des boîtes hermétiques pour emporter vos soupes ou plats en sauce.



Attention à bien équilibrer vos repas pour tenir toute l'après-midi. Faites la part belle aux sucres rapides et lents, protéines et vitamines. Et puis, comme à la maison, n'oubliez pas de bien assaisonner vos plats. S'ils sont bons, vous prendrez plus rapidement l'habitude de les emporter. Votre santé et votre portefeuille vous diront merci.

La solution de facilité est de cuisiner un peu plus le soir, histoire d'avoir des restes à emporter pour le lendemain. Pour les rafraîchir, vous pouvez ajouter quelques ingrédients, ou tout simplement des herbes fraîches. Pensez à repérer à l'avance les équipements disponibles au bureau : micro-ondes, grill, bouilloire etc. Pratiques pour réchauffer un plat ou cuire des nouilles instantanées.



Comment s'organiser ?

Vous pouvez aussi préparer un plat spécialement le soir, ou le matin pour les plus courageux(ses). Autre solution qui mêle facilité et diversité : avoir une collection de choses déjà prêtes au frigo ou au congélateur. Vous pouvez par exemple pré-découper des bâtonnets de carottes pour en mettre un peu dans votre "boîte" chaque midi pendant quelques jours.



Pour les féculents ou autres plats cuisinés, préférez le congélateur. En effet, les plats dits "traiteur" se conservent au réfrigérateur entre 24 et 48h. Le plus simple est de les congeler, ils seront bons pendant plusieurs mois (plus de détails ici).



C'est toujours pratique d'avoir du riz sauté aux légumes, quelques parts de couscous ou de lasagnes dans des récipients adaptés : barquettes en alu, boîtes en plastique ou, encore mieux, en verre. Il suffira de les emporter avec vous dans un sac en plastique bien fermé pour éviter de tremper votre sac avec la décongélation.



Enfin, pensez à tous ces aliments bons, nourrissants et déjà prêts : les tomates cerise, les mandarines et autres fruits, les yaourts, le chocolat en tablette, le fromage, la charcuterie (avec modération bien sûr) et bien d'autres. Dans les placards, n'oubliez pas les conserves, les condiments, les épices et les bocaux de légumes. De quoi faire une boîte (presque) 3 étoiles, et épater vos collègues à midi.