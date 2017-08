En finesse avec le canard et la figue

publié le 07/08/2017 à 14:29

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Lundi 7 août, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association du canard et de la figue.





La recette gourmande de Nathalie

Cuisses de canard au riz et aux figues



- 200 g de figues sèches, coupées en petits dés

- 4 cuisses de canard coupées en 2

- 50 g d’orge perlé blanchi à l’eau

- 200 g de riz rouge

- 250 g de lardons

- 4 oignons hachés

- 10 cl d’huile d’arachide

- 2 litres de bouillon de volaille

- sel, poivre.

Faîtes rissoler les cuisses de canard avec les lardons et les oignons, puis ajoutez le riz. Mouillez avec le bouillon, complétez avec les figues et l’orge, assaisonnez et laissez cuire à couvert.



(Recette extraite de « Le goût des fruits », de Dominique Michel et Thierry Thorens, éditions Actes Sud).





La question qu'on a pas vu venir !

C'est le nouveau jeu de "RTL vous régale" ! Le principe est simple : répondez du tac-au-tac à 5 questions en rapport avec notre association culinaire du jour.

Vous êtes joueurs, vous vous y connaissez en cuisine ?

N'hésitez plus ! Contactez le standard de RTL pour participer et gagner une montre RTL, un "Guide du Routard" et 2 places de cinéma pour le film "Dunkerque".



Appelez-nous au 3210 ou envoyez "REGAL" par sms au 64900.

Bonne chance !





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte les pâtes aux câpres fraiches à Lipari, en Sicile.





Le carnet d'adresse des artisans

Thierry Avice est artisan charcutier, spécialisé dans les rillettes.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous au 24 Rue de la Croix, 49350 Les Rosiers-sur-Loire.