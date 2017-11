Emmanuel Faber est l'invité de RTL

publié le 06/11/2017 à 05:29

Le géant Français de l'agroalimentaire change de visage. En octobre dernier, le conseil du groupe entérinait le changement de PDG de Danone. Ainsi, le 1er décembre prochain, Emmanuel Faber, jusqu'alors directeur général de la marque, remplacera Franck Riboud, fils du fondateur historique du groupe agroalimentaire.



Ce dernier deviendra à cette date président d'honneur et administrateur de Danone, et siégera au comité stratégique du conseil de la marque. La firme internationale est devenue, en un demi-siècle, une entreprise de premier plan dans le monde de l'agroalimentaire.

Emmanuel Faber, arrivé chez Danone en 1997 comme directeur finances, stratégies et systèmes d'information, était destiné à reprendre le flambeau dès 2014, et devrait poursuivre les objectifs fixés par Franck Riboud et son père.





