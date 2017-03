Eau froide obligatoire !

publié le 17/03/2017 à 09:20



Le cas Guillaume

Il y a deux ans, Guillaume emménage dans un petit appartement de la région parisienne. Et depuis deux ans, il a un problème avec sa chaudière… ce qui ne semble pas inquiéter son bailleur. Elle serait déjà tombée en panne plus de 10 fois… et à chaque fois; il se retrouve sans chauffage et sans eau chaude et le prestataire du bailleur met énormément de temps avant d’intervenir ! Le 13 février dernier une nouvelle panne est survenue. Depuis plus de 30 jours, il se lave à l’eau froide tous les matins.



