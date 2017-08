Direction l'Italie avec les pâtes et les fromages italiens !

publié le 04/08/2017 à 14:31

La recette gourmande de Nathalie

Les tagliatelle alla carbonara

Pour 2 personnes



- 250 g de tagliatelles

- 80 g de Guanciale (ou de poitrine de porc légèrement fumée)

- 5 jaunes d’oeuf

- 50 g de pécorino romano rapé

- 50 de parmesan

- Sel

- Poivre

- 1 gousse d’ail (optionnel, les puristes n’en mettent pas)



Faîtes revenir le guanciale (ou la poitrine de porc) dans une poêle avec un peu d’huile d’olive, et au besoin une gousse d’ail hachée très finement.



Préparez la sauce. Mélangez simplement les jaunes d’oeuf avec le poivre, le parmesan et le pécorino jusqu’à avoir une sauce homogène.



Mettez ensuite vos tagliatelles à cuire dans un grand volume d’eau bouillante salée. Égouttez-les, puis versez les dans la poêle avec votre guanciale grillée. Ajoutez ensuite la sauce carbonara et remuez bien pour que toutes les pâtes soient imprégnées de sauce, en restant à feu très doux. La chaleur de la poêle devrait suffire à rendre la sauce carbonara un peu plus dense. Ne cherchez pas à la faire cuire, vous obtiendriez une omelette !



Il ne reste qu’à dresser : à l’aide d’une fourchette ou d’une fourche à viande, enroulez vos tagliatelles, puis déposez comme un nid au milieu d’une assiette. Rajoutez quelques morceaux de guanciale grillée, puis saupoudrez de parmesan râpé et de copeaux de pecorino. Poivrez très généreusement et servez !





