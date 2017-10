Des serruriers sans gêne

publié le 18/10/2017 à 09:20





Le cas Caroline Le 12 juin 2017, Caroline est victime d’une tentative d’effraction. Les serrures de son portail et de sa porte d’entrée sont forcées, elle ne peut plus rentrer chez elle. Choquée, elle appelle le premier serrurier qui lui tombe sous la main sur Internet. Deux ouvriers arrivent rapidement sur les lieux. Et, sans qu'elle n'ait le temps de réagir, ils s’empressent de démonter les serrures. Pendant ce temps, ils lui établissent un devis qui grimpe au fil des minutes : 1000 euros, 1500 euros, 1916 euros, et enfin 3113 euros ! Elle est contrainte de payer sans quoi ils ne remonteront pas de nouveaux mécanismes. Elle règle 2500 euros, soit le plafond de sa carte bancaire. Pour le solde, les serruriers acceptent qu'elle leur fasse un chèque à la fin des travaux. Mais, avant de s’exécuter, les compères repartent à leur dépôt pour récupérer les pièces de rechange. Elle en profite pour téléphoner à son assurance. On lui parle alors de surfacturation.

CPVA à Amiens

Très prochainement Ca peut vous arriver vient à votre rencontre.

Nos négociateurs se déplaceront dans votre région pour régler vos problèmes sur le terrain.

Vous habitez Amiens ou ses environs, appelez-nous vite au 32 10 ou laissez-nous un message sur RTL.fr ou Facebook.

Nous viendrons chez vous pour vous aider !



Première destination, on répète : Amiens et sa région !



Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !