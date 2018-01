publié le 22/01/2018 à 09:20





Le cas Muriel

Le 14 octobre, la mère de Muriel (73 ans), qui est seule chez elle avec sa fille, fait appel à un plombier pour une intervention d’urgence. Elle compose le numéro inscrit sur un flyer trouvé dans la boîte aux lettres. Deux personnes sont envoyées. Elles font signer à sa mère deux devis pour un total de 4292 euros et lui demandent un paiement immédiat, lui assurant que l’intervention sera remboursée par son assurance. Puis ils quittent les lieux sans toucher à l’installation. Consciente d’avoir été abusée, sa mère signe et renvoie immédiatement le bordereau de rétractation présent sur le devis. Mais quand elle appelle, on lui dit qu’il n’y aura pas de remboursement parce que du matériel a été commandé ! Le courrier de rétractation lui revient, la société n’existerait pas à l’adresse indiquée sur le devis. Depuis, les plombiers ne sont évidemment pas revenus. Elle a fait réparer la fuite par quelqu’un d’autre, coût de l’intervention : 88 euros !