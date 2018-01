Des malfaçons dans les menuiseries

publié le 18/01/2018 à 09:20





Le cas Nicole

Suite à un démarchage à domicile en juillet 2016, Nicole fait poser des menuiseries pour 8517€ et nettoyer sa toiture pour 5291€. Quelques semaines plus tard, elle constate des malfaçons : les joints se dégradent et les chéneaux sont percés en de nombreux endroits. Elle ne fait part à l’entreprise par lettre simple en décembre et par lettre recommandée en janvier 2017. Devant l’absence de réaction de l’entreprise, sa protection juridique mandate une expertise amiable. Bien que convoquée, l’entreprise ne se présente pas. Le rapport d’expertise relève de nombreux défauts : finitions bâclées, joints qui jaunissent (en raison, selon le rapport, « très probablement de l’utilisation d’un mastic périmé »), problèmes d’étanchéité, perforation des gouttières qui pourrait être due aux produits de nettoyage de la toiture…