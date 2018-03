Des impayés sur un an

publié le 30/08/2016 à 09:20

Le cas Catherine

Il y a un an, Catherine avait travaillé tous les mois pour un club privé à Paris, en tant que graphiste freelance. Mais à chaque mission effectuée, c’était toute une histoire pour se faire payer : elle attendait parfois des mois pour être rémunérée de sommes qui ne correspondaient pas toujours au montant dû, et elle aurait même reçu des chèques en bois ! Aujourd’hui, le club lui doit 7623 euros, qu’il ne lui verse pas malgré de nombreux mails de rappel.



