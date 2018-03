De bonnes nouvelles pour les Balances

publié le 29/07/2016 à 22:30

Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de "Quel est votre signe?"! Amour, travail, trahisons... Christine Haas et Lætitia Nallet vous accompagnent du Lundi au Vendredi et vous guideront à travers votre carte du ciel.





Parmi les thèmes de l'émission

Marie-Hélène a rencontré un homme il y a 3 mois. Ce fut le coup de foudre immédiat! Seul problème: notre auditrice habite en Normandie et son cher et tendre aux Caraïbes.

Depuis peu, nos tourtereaux ont décidé de vivre ensemble aux Caraïbes à partir de fin Octobre et Marie-Hélène se demande si cet enchainement de bonnes nouvelles sera durable... Alors qu'en diront les astres?



Si vous souhaitez vous aussi en savoir un peu plus sur votre thème astral, contactez nous au 3210 ou bien envoyez votre question par mail a cette adresse en indiquant votre numéro de téléphone. Mais n'oubliez pas: Christine a besoin de votre date, heure et lieu de naissance précis afin de pouvoir vous donner votre thème.