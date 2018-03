et Julien Absalon

publié le 26/04/2016 à 19:30

L'industrie militaire française se porte bien. Le groupe français DCNS a remporté, mardi 26 avril, un contrat géant estimé à 34 milliards d'euros en vue de la construction de la prochaine génération de sous-marins australiens. Le groupe Thales, actionnaire de l'entreprise, a joué un rôle important dans la concrétisation de cet accord car il s'agit du "premier industriel de défense en Australie". Patrice Caine, PDG de Thales, explique en effet au micro de RTL que son groupe a la "confiance du ministère australien de la Défense depuis plus de 100 ans".



Le dirigeant de Thales confirme que DCNS a pu bénéficier de "conditions politiques" et d'un "travail vraiment exceptionnel" pour mettre en place cet "environnement favorable". Un climat de confiance entre la France et l'Australie établi en grande partie par Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. "C'est quelqu'un qui fait son travail de manière admirable. Pour le soutien de la base industrielle française, il est quasiment irremplaçable", assure Patrice Caine.

Avec ce mirobolant contrat, DCNS devrait répartir sa production comme ceci : "un tiers pour la France et deux tiers pour l'Australie", comme l'explique le PDG de Thales. Concrètement pour l'économie française, cela va "concerner plusieurs milliers d'emplois".