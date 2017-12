publié le 15/12/2017 à 09:20





Le cas InèsInès est vendeuse en boulangerie. Tout se passe bien jusqu’à ce que son employeur lui demande d’en faire toujours plus. Elle va jusqu'à travailler parfois 70 heures par semaine. Epuisée, elle tombe malade et en dépression. La médecine du travail finit par la reconnaître inapte et lui permet d’être licenciée en octobre 2014. Seulement, son employeur ne lui verse jamais ses indemnités, ni les compléments de santé qu'elle devait percevoir pendant son arrêt maladie. Il ne lui envoie même pas ses dernières fiches de paie et son certificat de travail !