Cuisiner de délicieuses recettes à petits prix, est-ce possible ?

La cuisine fait partie des loisirs préférés des Français. Si certains la considèrent comme un art, d'autres voient aussi en elle un lien social et un véritable moment de partage. Et même si nous avons tendance à penser qu'il est difficile de faire plaisir à nos papilles sans casser notre tirelire, les mets et produits savoureux ne sont pas réservés aux budgets illimités ! Avec de bonnes astuces au quotidien, pas besoin d'être un cordon-bleu pour se régaler... Nos chefs coupent court aux idées reçues à 15h !







- Christelle Brua : Chef Pâtissier du restaurant Le Pré Catelan, à Paris

- Frédéric Anton : Chef du restaurant Le Pré Catelan, auteur de "Les recettes à petits prix d'un chef ***", éditions du Chêne



Les recettes à petits prix d'un chef ***

- Sonia Ezgulian : Cuisinière et auteure de "Anti gaspi: Ne gaspillez plus vos produits !", éditions Flammarion



Anti-gaspi : ne gaspillez plus vos produits !

