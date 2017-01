Tromperie sur la marchandise

REPLAY - Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Frédérique, très déçue par le camping-car acheté pour son fils...

CPVA en profite aussi pour vous présenter ses meilleurs voeux pour 2017 !

par Julien Courbet publié le 03/01/2017 à 09:20

Le cas Frédérique



Fin janvier 2016, Frédérique achète à un vendeur professionnel un camping-car pour son fils (8700 €). Le contrôle technique ne signale rien de particulier. Son fils prend possession du camping-car. Et quelques jours plus tard, Il entend un curieux bruit d'échappement. Il emmène le véhicule dans un autre garage dont le verdict est sans concession : ce véhicule, qui a notamment de la corrosion sur les freins, ne peut plus rouler. Un autre contrôle technique est fait à ses frais. Par rapport au premier, c'est le jour et la nuit. Son fils demande l'annulation de la vente, le vendeur refuse.





