Les crédits à gogo

publié le 09/02/2018 à 09:20



Le cas de Christelle



Il y a quelques mois, en se rendant chez sa mère de 78 ans, Christelle découvre un ballon d’eau chaude flambant neuf. Elle lui demande des explications sur cet étrange achat. Elle lui raconte alors que des commerciaux d’une société la démarchent régulièrement par téléphone et viennent chez elle pour vérifier l’état de ses installations. En cherchant dans ses papiers, Christelle se rend compte que ces commerciaux lui ont fait signer cinq contrats en l’espace d’un an, et autant de crédits à la consommation ! Les prestations sont diverses : un traitement de charpente contre les insectes (2945 euros), une VMC et passerelle (3162 euros), deux remplacements de tableaux électriques (6745 euros) et enfin le fameux ballon d’eau chaude thermodynamique (6191 euros). Au total, il y en a pour près de 20 000 euros répartis sur des crédits de deux ou trois ans. Résultat, sa mère doit rembourser environ 650 euros par mois alors qu’elle touche à peine 1000 euros de retraite.





