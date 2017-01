La banque qui ne paie pas

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Véronique qui attend de l'argent de la part d'une banque...

CPVA en profite aussi pour vous présenter ses meilleurs voeux pour 2017 !

Crédit : Romain Boé - Abaca Press Julien COURBET et l'équipe de CPVA - Crédit Romain Boé Abaca Press

par Julien Courbet publié le 13/01/2017 à 09:20

Le cas Véronique



En mars, Véronique fait des travaux de menuiserie et d’isolation pour des clients qui souhaitent souscrire un éco-prêt à taux zéro. Une fois le formulaire nécessaire à la souscription de ce type d’emprunt rempli, le dossier a bien été accepté par la banque. Mais depuis la fin des travaux, impossible de débloquer l’argent. Depuis 9 mois, il y a toujours quelque chose qui ne va pas : un document non fourni, une signature manquante, une absence de tampon, une case mal cochée sur le formulaire… A chaque fois, le dossier passe de main en main mais n’avance pas. Résultat : elle n'a toujours pas été payée pour les travaux effectués, la banque lui doit 14000 euros...





