Le déménagement à l'emporte-pièce

Le cas Françoise

Pour son déménagement dans le sud, Françoise appelle, le 4 décembre, une société de déménagement. Mais lorsqu'elle reçoit ses meubles dans son nouveau logement, il y a de la casse et il manque un dessus de table en verre. Elle envoie un recommandé le 9 décembre à l'entreprise qui a d'abord stocké ses meubles. Elle l'appelle et lui envoie des mails, on lui dit comme seule réponse que le dossier est en cours. Et cela paraît bien long…

Objectif : Qu’on lui dédommage une partie de son déménagement qu'elle a payé 5044 euros (1er déménagement : 1500 euros. 2ème déménagement : 2544 euros). Dédommagement entre 700 et 1000 euros.





Le cas François :

Le 27 mars 2016, il achète sur Internet deux ensembles de climatiseurs. Malgré des promesses et des explications incohérentes de la part du commerçant, l’entreprise ne lui envoie toujours pas la totalité de sa commande. Il lui manque 1 158 euros de matériel payé et toujours pas livré 40 jours après. En plus de ça, il n'a plus de nouvelles du commerçant depuis le 29 avril ! Excédé, il envoie un recommandé le 9 mai pour demander le remboursement, car il a acheté le matériel manquant ailleurs. Mais son recommandé n'est pas pris par l'entreprise. Le 14 mai, un transporteur lui apprend que le matériel est enfin à sa disposition, il refuse le colis.

Objectif : Qu’il se fasse rembourser le groupe de climatisation qu’il a payé mais jamais reçu 40 jours après la commande.



Le cas Christophe :

Le 19 novembre 2015, il achète une voiture neuve en L.O.A. (Location avec Option d'Achat sur 48 mois) chez un professionnel pour plus de 27.000 euros. Dès le premier mois d'utilisation, il est obligé de la rapporter à l’atelier pour un problème technique : la porte arrière gauche est bloquée. Après acceptation de la garantie, le chef d’atelier procède à la réparation. Peu de temps après, c'est l’écran GPS-téléphone qui tombe en panne mais l'atelier prend de nouveau en charge les réparations. Malgré les différentes interventions, les problèmes techniques et électroniques continuent. Au total, Christophe comptabilise 5 pannes en 5 mois. Exaspéré, il manifeste son mécontentement auprès des commerciaux qui lui répondent : "Nous vendons des voitures, mais nous ne pouvons pas prévoir ce qu’il y a l’intérieur !" En mars dernier, il demande l'échange du véhicule ou l'annulation de la vente mais le constructeur et le concessionnaire refusent. Aujourd'hui, c'est encore le GPS qui fait des siennes et là, il en a marre !

Objectif : que le concessionnaire répare une bonne fois pour toutes ou échange ou reprenne la voiture!

Promo, vice caché, résiliation de contrat :

