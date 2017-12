Le projet avorté

publié le 18/12/2017 à 09:20







Le cas KoffiLe 3 mai 2017, Koffi signe un bon de commande avec une entreprise rencontrée à la Foire de Paris pour la livraison et la pose d’une véranda sur-mesure. Il paie tout de suite un acompte de 18.000€ sur une facture globale de 45.000€. La prise de mesures a lieu trois semaines plus tard. A ce moment précis, la société se dit apte à remplir ses exigences techniques, y compris les modifications souhaitées. Mais, quelques semaines après, la donne change. La gérante lui explique qu’elle ne pourra pas respecter l’ensemble de son cahier des charges. L’isolation de la toiture n’est plus la même, les puits de lumière ne peuvent plus être posés. Quant aux volets roulants demandés, ils ne peuvent plus être intégrés !