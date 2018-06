publié le 13/06/2018 à 09:02

Si vous avez 18 ans cet été et que vous ne saviez pas quoi faire, n'hésitez plus. La commission européenne propose 15.000 billets de train gratuits aux jeunes pour qu'ils puissent découvrir l'Europe. Cette offre s'inscrit dans le programme DiscoverEU doté de 12 millions d'euros de budget.



Concrètement, le jeune de 18 ans qui obtiendra son billet, type Interail, pourra voyager gratuitement "essentiellement en train" sur le vieux continent pendant 30 jours maximum entre le 9 juillet et le 30 septembre 2018. La personne, qui doit avoir la nationalité d'un des 28 États membres, pourra se rendre au maximum dans quatre pays européens.

Les candidatures, qui peuvent être individuelles ou collectives, doivent se faire en ligne (sur ce lien), du 12 au 26 juin. Le candidat devra alors expliquer quel serait son projet pour l'été et répondre à un quiz de 5 questions liées à l’Année européenne du patrimoine culturel 2018 et aux Initiatives de l’UE en faveur des jeunes. Une question subsidiaire est également posée afin de départager les candidatures si elles sont trop nombreuses.

Une fois sélectionné, le candidat devient un ambassadeur de DiscoverEU et devra communiquer sur les réseaux sociaux ou dans des écoles sur son expérience.