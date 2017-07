Comment réduire la dépense publique ?

et La rédaction numérique de RTL

57% de la richesse de la France passe dans les dépenses publiques, alors que l'emploi public ne représente que 20% de l'emploi total. Un rapport publié par le Conseil d'analyse économique préconise de faire des choix parmi les dépenses sociales, comme par exemple le logement. 2% du PIB y sont consacrés, de l'argent qui tombe bien souvent dans les poches des constructeurs et des bailleurs.



Le rapport conseille plutôt de favoriser les permis de construire, de revoir les normes de construction et de réduire les subventions. En dehors du logement, le rapport du Conseil d'analyse lance d'autres pistes, en matière notamment d'agriculture, de santé ou de formation professionnelle. La part de 57% de la richesse nationale dépensée dans le secteur public n'est dépassée que par le Danemark et la Finlande en Europe.