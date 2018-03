Comment préparer un bon trifle, ce fameux dessert anglais ?

publié le 29/07/2017 à 10:45

Maison : la décoration à l'Anglaise

Avec Maison Jardin Cuisine Brocante, direction la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de choses en décoration que l’on doit aux Anglais. Les baignoires en fonte pattes de lion, les canapés fauteuils Chesterfield qui portent le nom d'un Lord qui aurait commandé à ses tapissiers ce modèle capitonné.



On leur doit également le fauteuil club, créé en 1920 par les Anglais pour les clubs privés où ces Messieurs allaient boire et fumer tout en refaisant le monde. En cuir de mouton, puis en skaï à partir de 1950, ils ont des noms cocasses : il y a l’éléphant forcément énorme, le chapeau de gendarme, un peu pointu et le moustache, celui qui a un dossier en forme de moustache, comme une vague.

Ce qui caractérise l'intérieur des Anglais, ce sont les fenêtres à guillotine avec leurs stores, pas ou très peu de volets, les teintes douces pour une ambiance surannée et une avalanche de fleurs. On les retrouve sur les papiers peints, sur les coussins, les rideaux, les nappes et même sur la vaisselle. Les fleurs sont un grand classique mais qui ont été revisitées par des créateurs et sont moins tartignoles aujourd’hui, comme le montrent les créations textiles de Tricia Guild.

C’est même un Anglais qui a inventé le motif liberty, le Liberty Arthur Lasenby Liberty. Un tissu de coton avec une multitude de petites fleurs et de couleurs qu’on reconnaît parce que le motif est aussi bien sur l’endroit que sur l’envers du tissu. On aime toujours autant les fleurs mais dans la déco actuelle, elles ont tendance à être remplacées par des motifs géométriques. Les intérieurs Anglais sont douillets avec beaucoup de moquette, même dans les salles de bain. La moquette est quant à elle lessivable.

L'univers de Tricia Guild Crédit : Tricia Guild

Dans les cuisines, on trouve des fourneaux. La rolls des fourneaux, c’est la marque Aga fabriquée depuis 1929 en Angleterre, il est courant d’en voir dans les maisons. C’est même un critère pour la revente d’un bien immobilier. Elle pèse en moyenne 400 kilos, la coutume c’est de la vendre avec la maison, donnant une valeur ajoutée à votre bien.



Les cottages sont d’anciennes maisons d’ouvriers, aujourd’hui petites maisons de poupée. Les maisons victoriennes sont reconnaissables à leurs Bow Windows et leur entrée surélevée. La cuisine était semi-enterrée, c’était là où on logeait le personnel autrefois. Aujourd’hui ce sont plutôt des boutiques. Les maisons Georgiennes sont en briques et en pierres avec leurs portes très colorées. Le bois était interdit puisqu’elles ont été construites après le grand feu de 1666. Et puis il y les mews : ce sont d’anciennes écuries réhabilitées, le dernier chic !

Cuisine : un trifle à l'anglaise

Un dessert, absolument génial, qu’on va faire de saison avec de belles fraises. L’idée de base, du trifle, c’est d’un côté, de commencer par fouetter ensemble du mascarpone et du fromage blanc, avec le zeste et le jus d’un citron jaune non traité. De l’autre côté, fouetter de la crème fleurette avec un peu de sucre glace, une goutte d’extrait de vanille éventuellement, pour faire une espèce de chantilly très mousseuse. Les deux préparations, vous les incorporez ensuite délicatement, l’une à l’autre, et vous pouvez maintenant garder ça au frais. Et au moment de servir, on termine simplement avec quelques fruits de saison délicatement écrasés pour qu’ils lâchent un peu de jus.



Pour le dressage, vous prenez de grands verres, ou des petits bols, des verrines, vous mettez quelques biscuits grossièrement émiettés dans le fond (pour la couleur, des biscuits roses de Reims, pour le goût, des palets bretons, mais pourquoi pas aussi une bonne meringue achetée chez le boulanger ?), puis quelques fraises rapidement écrasées à la fourchette pour qu’elles rendent leur jus, puis des fraises en quartiers, bien nets, puis quelques gouttes de jus de citron. Enfin, pour terminer, notre crème de mascarpone. Vous pouvez remplacer le jus de citron par quelques gouttes de Limoncello, la liqueur de citron italienne, mais à ce moment-là, ça devient un dessert pour les grands.