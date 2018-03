Comment obtenir plus de reconnaissance des autres ?

publié le 27/02/2017 à 07:00

Vous avez le sentiment que votre entourage ne prend pas en considération les efforts, les attentions, le travail que vous faites ou encore les services que vous rendez ? Qu'il serait plus agréable, gratifiant et motivant de recevoir de temps en temps un merci, même petit ? Pour certains, la reconnaissance des autres prend le pas sur la valeur qu'ils s'accordent à eux mêmes. Pourquoi avons-nous tant besoin de cette fameuse reconnaissance ? Comment en obtenir davantage ? Est-il possible de se satisfaire de notre propre jugement ?

Invités

- Annie Gomez, Directrice de la rédaction du magazine "Maxi", partenaire de l'émission

Maxi Février 2017

- Yves-Alexandre Thalmann, psychologue et spécialiste en développement personnel.

