Ciel, mon mobil-home !

publié le 24/04/2017 à 09:20



Le cas Eric

En septembre 2015, Eric souhaite vendre un mobil-home acquis en 2012. Il choisit de le mettre dans un dépôt-vente du Var. En février 2016, la responsable indique qu’un acheteur est très intéressé. Eric accepte de signer un avenant au contrat pour faire baisser le prix. Depuis la signature, il n’a plus aucune nouvelle du dépôt-vente ! Il se rend sur place pour voir son mobil-home. Et, à sa grande surprise, il aurait disparu. On lui dit qu’il a été déplacé dans un camping. Et puis, qu'il a été vendu et qu'il serait payé en décembre 2016. Il attend toujours...





