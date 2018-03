publié le 26/04/2016 à 18:00

Après la légère diminution de janvier, puis la hausse de février, les chiffres du chômage chutent à nouveau. Au dernier pointage de fin mars 2016, la France enregistre une forte baisse de 1,7% du nombre de chômeurs de catégorie A (sans activité). Cela représente 60.000 chômeurs de moins par rapport à février. Ce recul, le plus important depuis plus de 16 ans, concerne en particulier les plus jeunes actifs. Chez les moins de 25 ans, le chômage de catégorie A enregistre aussi une diminution de 1,7%.



"Cette baisse (...) est le résultat de l'amélioration graduelle de l'activité économique qui s'est déjà traduite par une reprise des créations d'emploi en 2015, grâce notamment aux effets du pacte de responsabilité et de solidarité", indique la ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui vante dans un communiqué les mérites de l'aide "embauche PME" qui "monte en charge et accélère les effets de la reprise économique"

En cumulant les chiffres du premier trimestre écoulé, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a donc régressé de 1,4% (-50.000 personnes) depuis le début de l'année 2016. Une évolution qui devrait ravir François Hollande, qui conditionne sa candidature à l'inversion de la courbe du chômage et ne cesse de rappeler que la France "va mieux".