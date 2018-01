Chauffard malgré lui

publié le 23/01/2018 à 09:20

Le cas Jean-Charles



Benjamin, le fils de Jean-Charles, vit une situation ubuesque ! Depuis 2 ans, il est victime d’usurpation d’identité. En juin dernier, son permis de conduire lui a été retiré à cause d’infractions… Qu’il n’a jamais commises ! Et pour cause… Son fils est militaire dans la marine, certaines infractions ont eu lieu alors qu’il était en pleine mer ! De plus, le véhicule utilisé lors des infractions n’a jamais celui de son fils.

Les preuves de son innocence sont flagrantes et pourtant la situation est toujours bloquée. A chaque nouvelle infraction, vil a porté plainte auprès de la gendarmerie (en tout, 5 dépôts de plainte !). Lui, son avocat et une association spécialiste du sujet sont sur tous les fronts pour dénoncer cette injustice et permettre à Benjamin de retrouver son permis !