publié le 27/04/2018 à 13:15

C'est parti pour quatre jours de promotions en ligne. Du vendredi 27 avril au mardi 1er mai, plusieurs enseignes de e-commerce organisent "Les French Days", une vaste opération promotionnelle calquée sur le modèle du Black Friday.



L'objectif pour ces grandes marques est double : sensibiliser les Français à l'achat en ligne et relancer la consommation dans une période creuse pour le commerce.

L'opération débute le 27 avril à partir de 7 heures sur les sites de six enseignes françaises dont Boulanger, CDiscount, Fnac-Darty, Rue du Commerce, La Redoute et Showroomprivé. Smartphones, téléviseurs, électroménager, habillement, déco... Découvrez dans le détail les promotions les plus intéressantes, en fonction du type de produit recherché.



Smartphones, ordinateurs et high-tech

Boulanger

L'enseigne Boulanger propose sur son site internet le Samsung Galaxy S8 Rose à 609 euros au lieu de 709 euros. Côté ordinateurs portables, le Microsoft Surface 128GO Silver est disponible à 829,90 euros au lieu de 1.149 euros.



CDiscount

Pour ceux qui veulent acquérir un produit Apple, les offres French Days de l'enseigne CDiscount sont particulièrement intéressantes : l'iPhone 6 32 Go est en vente à 289,90 euros au lieu de 459 euros ; l'iPhone X 64 Go vendu avec un rabais de -10% (soit plus de 110 euros de réduction) sur CDiscount. Le MacBook Pro 13 128 Go est quant à lui vendu 1.099 euros au lieu de 1.299 euros.



Électroménager et équipement maison

Rue du Commerce

Sur le site d'e-commerce, le lave-linge Daewoo est en vente au prix de 229 euros au lieu de 448 euros. Le salon de jardin Kajang en teck massif de la marque Concept Usine est quant à lui disponible pour 309,90 euros au lieu de 649,90 euros.



CDiscount

Le site de commerce en ligne propose aussi une très bonne affaire avec le lave-vaisselle Bosch SMV50E60EU 12 couverts encastrable à 269 euros au lieu de 498,85 euros. Autre plan intéressant pour ceux qui investissent dans leur espace extérieur : une tondeuse à gazon Black & Decker à 159 euros au lieu de 319 euros.



Produits culturels

Fnac

Sur son site, la Fnac propose -30% sur une sélection de produits culturels (CD, vinyles, DVD...), jusqu'à -70% sur les jeux et jouets et jusqu'à -40% sur sa billetterie (spectacles, pièces de théâtre, parcs d'attraction).



Mode, chaussures, linge de maison

La Redoute

L'enseigne met en ligne des milliers de produits avec des promotions allant jusqu'à -60%. Les offres les plus intéressantes concernent le linge de maison, les vêtements, les baskets et les produits de puériculture (sièges bébé, poussettes...).



Showroomprivé

Le site de ventes privées propose jusqu'à -70% sur des articles de mode (adulte et enfants), sous-vêtements, chaussures, sacs, la literie... Une offre assez conséquente, mais pour en profiter, il faut s'inscrire sur le site Internet.



D'autres enseignes se sont ajoutées aux French Days

Plusieurs autres enseignes qui n'étaient pas annoncées participent finalement aux French Days. Monoprix propose -30% sur une sélection de produits mode et maison en ligne.



Orange propose également des promotions intéressantes sur son site : le Samsung Galaxy S7 est vendu à 299,90 euros au lieu de 549,90 euros, le Samsung Galaxy S8 est proposé à 599 euros au lieu de 709 euros.