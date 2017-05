Calvaire en auto

publié le 02/05/2017 à 14:21

Le cas Elodie :

Elodie a réglé 19 000 € à un mandataire pour un véhicule qu'il avait acheté en Espagne. Il lui a livré en décembre 2015 et il s'était engagé par écrit à faire les démarches administratives pour qu'Elodie reçoive le certificat d'immatriculation provisoire (CPI) en recommandé avec AR. Et par la suite, la carte grise définitive. A ce jour, Elodie n'a rien malgré des demandes par texto et par mail ! Ce mandataire les mène en bateau. Cela fait plus d'un an et demi qu'Elodie a une voiture avec laquelle elle ne peut pas rouler !

