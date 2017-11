"C'est qui le patron" : Monoprix mise sur le lait équitable et responsable

publié le 16/11/2017 à 01:09

Monoprix, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 640 magasins en France, 100 à l'international et 21.000 collaborateurs. Depuis 2013, Monoprix appartient au groupe Casino, dans lequel se trouve également Franprix. Des enseignes hier concurrentes se retrouvent dans la même famille, ce qui n'est pas un problème pour Régis Schultz, le président de Monoprix.



"Le client, il a une offre différenciée. il y a deux concepts de magasins, deux marques. C'est le client qui choisit. Nous, on est pour offrir le maximum de choix au client et lui proposer des expériences différentes", explique-t-il.

Selon lui, le "rapport qualité-service de Monoprix est surement le meilleur du marché", citant notamment la livraison gratuite dès 50 euros d'achat. Régis Schultz souligne également la qualité des produits vendus par Monoprix.



"On s'est interdit de vendre certains produits. On a arrêté la vente des œufs de poules en cages. On vient de lancer des laits qui seront tous responsables, dans nos rayons", se félicite-t-il. En effet, le lait équitable "C'est qui le patron", lancé il y a moins d'un an, est désormais fournisseur chez Monoprix. "Nous ne vendons plus de lait qui ne soit pas responsable. C'est une autre agriculture", se félicite Régis Schultz.