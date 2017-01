Bénévole malgré lui

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Guillaume qui court après l'argent que lui doit une école...

Crédit : Romain Boé - Abaca Press Julien COURBET au micro de CPVA -Crédit Romain Boé Abaca Press

par Julien Courbet publié le 06/01/2017 à 09:20

Le cas Guillaume



Guillaume est étudiant et il intervient dans une école comme enseignant dans divers matières comme les mathématiques et l’informatique. Il a travaillé avec une école reconnue dans le sud de la France entre le mois de janvier et le mois de juin dernier, mais il n'a jamais été payé ! L’école lui doit 8675 euros ! Il l'a relancée à de nombreuses reprises, mais ses mails n'ont aucun effet.





Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

