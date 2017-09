publié le 08/09/2017 à 07:46

Elle doit se faire tous les 15.000 kilomètres pour une voiture carburant à l'essence et tous les 20.000 kilomètres pour un véhicule diesel. La révision, un passage obligé pour chaque automobiliste, mais à quel prix ? En cumulant toutes les réparations effectuées sur leur véhicule, les Français ont dépensé plus de 5.000 euros l'an passé pour leur voiture. Pour la première fois, le site de comparaison Vroomly a étudié le tarif des révisions dans près de 700 garages, pour arriver à un prix moyen de 193 euros.



C'est donc le prix qu'il vous faudra débourser en moyenne pour une vidange, une vérification des freins ou encore des amortisseurs. Mais le tarif peut varier selon le type de véhicule. L'addition est en effet plus salée sur un véhicule SUV, comme l'explique Alexis Frerejan, co-fondateur de Vroomly : "Par rapport au prix moyen d'un système de freinage qui tout véhicule confondu va vous coûter 159 euros TTC, la révision d'un système de freinage sur un SUV coûtera 207 euros soit 31% de plus".

Surcoût pour la révision des véhicules diesel

Cette différence de prix s'explique par le poids des voitures, mais aussi par la présence de technologies supplémentaires sur les véhicules SUV. Cela engendre également une hausse du tarif des réparations, qui grimpe chaque année de 1 à 2%, soit plus que l'inflation. Il faut en effet un matériel toujours plus sophistiqué pour réparer nos voitures, et du personnel de plus en plus qualifié. Avec un surcoût pour le diesel. "Sur la révision, on a un écart de 11,9% et sur un kit de distribution, cela peut aller jusqu'à 25% de plus pour les véhicules diesel", précise Alexis Frerejan.

Enfin, selon l'enquête réalisée par Vroomly, septembre est le mois idéal pour faire la révision de son véhicule. C'est le mois le plus creux, contrairement au mois de juillet, où les garages sont saturés. C'est donc le moment de prendre rendez-vous, afin de négocier plus facilement les prix.