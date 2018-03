Au royaume des chenilles

publié le 09/03/2018 à 09:20



Le cas de Marie-Pierre

Depuis plus de 5 ans, des chenilles processionnaires envahissent le terrain de Marie-Pierre, mettant en danger sa famille et ses animaux de compagnie. Ces chenilles sont issues de pins qui appartiennent pour certains à ses voisins, pour d’autres à la commune. Elle a averti à de nombreuses reprises ses voisins et demandé à la mairie de faire quelque chose. Cette dernière avait déjà en 2001 émis un arrêté municipal demandant aux habitants de faire en sorte que les cocons soient supprimés chaque année. Dans le compte-rendu du Conseil municipal du 3 mars 2016, il était clairement écrit que ses voisins devaient couper les arbres abritant des cocons. Malgré cela et malgré ses relances, les voisins ne font rien. La mairie elle-même ne respecte pas son propre arrêté.





