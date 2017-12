Armée : Florence Parly s'attaque aux défaillances de la maintenance des avions

et Loïc Farge

publié le 12/12/2017 à 09:10

C'est triste à dire, mais nos aviateurs ne volent que sur une aile : 44% seulement de nos aéronefs militaires (nos armées en possèdent 1.200) sont réellement en état de prendre l'air. Moins d'un avion ou d'un hélicoptère sur deux était donc en capacité de réaliser une mission. Ce que les spécialistes appellent le "taux de disponibilité" se dégrade régulièrement depuis cinq ans. Si les appareils mobilisé sur les théâtres d'opération en Afrique ou au Moyen-Orient concentrent l'essentiel de ce qui est en état de voler, dans l'Hexagone 30% à peine des matériels peuvent quitter sans risque leur garage.



La conséquence des coupes budgétaires ? Absolument pas. Les chiffres sont implacables et expliquent l'agacement de la ministre. Les crédits alloués à la maintenance de nos appareils ont augmenté de 25% en cinq ans (4 milliards d'euros cette année). Peu de structures publiques ont été aussi bien dotées et affichent des résultats aussi décevants. le taux de disponibilité, qui était de 55% durant la crise, a chuté de plus de dix points.