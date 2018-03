Apple doit faire face à une baisse historique des ventes d'iPhone

publié le 28/04/2016 à 00:39

Apple fait face à une baisse historique des ventes de l'iPhone et son chiffre d'affaires à diminué de 13%. Une première depuis 2003. Sur les trois premiers mois de l'année, la firme californienne a vendu plus de 51 millions d'iPhone, un nombre considérable mais en recul par rapport à la même période en 2015. C'est 10 millions de moins et c'est embêtant pour la marque à la pomme car son modèle vedette de téléphone est un produit stratégique car le smartphone représente les deux tiers des revenus d'Apple.



L'entreprise doit affronter la concurrence des téléphones sous Android mais également une saturation du marché, le nombre de clients augmentant moins vite que les années précédentes. Et puis la marque ne peut pas compter sur les ventes de tablettes pour rattraper ce retard car elles sont en recul de 19%. Quant aux performances de l'Apple Watch, l'entreprise n'est pas bavarde, se contentant de dire que cela marche, sans plus de précision. Mais Apple n'est pas en reste en terme d'idées et devrait rapidement retrouver un produit innovant pour le marché.