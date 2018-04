publié le 12/04/2018 à 13:11

Nos yaourts recèlent de bien mauvaises surprises. C'est ce que révèle la dernière enquête de 60 millions de consommateurs. Le magazine se penche sur les ingrédients qui empoisonnent notre alimentation au quotidien : additifs, pesticides, sel, sucre...



Parmi les aliments passés au crible, les yaourts aux fruits se révèlent bien moins inoffensifs qu'il n'y paraît. Ces produits, que l'on a plutôt l'habitude de considérer comme sains, contiennent en réalité... des additifs, alors la réglementation française l'interdit.

En cause, une faille dans le décret qui définit cette interdiction et qui permet aux fabricants de berner le consommateur. "Les industriels jouent sur les mots. Ils vous vendent un yaourt nature dans lequel on a mis un mélange de fruits, et c'est dans celui-ci qu'il y a les additifs", explique Adeline Tréguet, rédactrice en chef du hors-série de 60 millions de consommateurs. L'association dénonce une utilisation abusive de l'appellation "yaourt" pour des produits qui devraient être désignés comme des "desserts lactés".



Jusqu'à 12 additifs dans certains produits

Colorants, épaississants, correcteurs d'acidité, exhausteurs de goût : les experts ont recensé jusqu'à 12 additifs dans certains pots. Toutes les grandes marques sont concernées : les yaourts Panier de Yoplait Nature sur fruits contiennent 12 additifs, les "Recette Crémeuse" de Carrefour en contiennent 9. À égalité, les Mamie Nova Gourmand aux fruits, les Velouté Fruix fruits rouges et les Taillefine aux fraises contiennent 7 additifs.



Ces ajouts fonctionnent comme des leurres pour les papilles et les yeux du consommateur. "Cela habitue (...) à un goût qui n'est pas naturel, et qui va lui donner l'envie de continuer à consommer ce type d'aliments toujours plus sucrés", détaille Adeline Tréguet.



En outre, les additifs ne seraient pas sans conséquence sur la santé. Certaines études scientifiques pointent un lien éventuel avec un risque accru de maladies du système digestif.