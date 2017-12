Alice au pays des malfaçons

publié le 11/12/2017 à 09:20





Le cas AliceEn 2014, Alice avec votre compagnon, réalise son rêve : construire sa maison. Pour le crépi, elle fait confiance à un artisan qu'elle paie 14 000€. Quelques semaines plus tard, elle remarque des défauts sur sa façade. Les raccords sont visibles et des tâches blanchâtres apparaissent. Elle contacte l’entreprise. Elle vient chez elle à deux reprises pour constater les dégâts mais aucune solution ne lui est proposée. En accord avec l’artisan, elle fait intervenir un expert pour tenter d’y voir plus clair. Elle le paye 660€, le constat est accablant : la responsabilité revient à la société qui a fait le crépi.