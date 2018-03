Air France prévoit d'assurer 80% de ses vols dimanche

publié le 30/07/2016 à 14:36

Cinquième jour de grève pour les hôtesses et stewards d'Air France dimanche 31 juillet et la compagnie aérienne prévoit d'assurer "plus de 80%" de ses vols, une chiffre quasi stable par rapport à samedi. Selon le transporteur plus de 90% des vols long-courriers, plus de 80% des moyen-courriers à Roissy et plus de 80% des vols intérieurs seront maintenus. Air France annonce 41% de grévistes contre 42% annoncés pour samedi.



Ce conflit intervient alors que 150.000 passagers doivent voyager avec Air France chaque jour ce week-end. Les syndicats SNPNC-Fo et Unsa PNC du personnel navigant commercial refusent que l'accord d'entreprise qui fixe les règles de travail, de rémunération et d'avancement ne soit prolongé que de 17 mois. Ils réclament une durée de cinq ans, ou un accord à durée indéterminée et accusent la direction de vouloir "attaquer" leurs droits collectifs dans 17 mois en cas de conjoncture économique défavorable. Le mouvement social devrait se poursuivre jusqu'à mardi 2 août au soir, aucune rencontre n'étant programmée pour l'heure entre la direction et les syndicats.