publié le 30/05/2016 à 13:12

Le conflit social à Air France risque de déboucher sur une nouvelle grève. Les adhérents du syndicat de pilotes SNPL, majoritaire au sein de la compagnie aérienne française, ont voté à 68% en faveur du principe d'une grève de plus de six jours. Les salariés entendent ainsi faire pression sur leur direction qui s'apprête à baisser leur rémunération.



Si le syndicat n'a pour l'instant pas déposé de préavis de grève, son porte-parole prévient qu'il pourrait y avoir une mobilisation dans les prochains jours. "Il y aura forcément des actions en juin", a déclaré sans plus de précisions Emmanuel Mistrali à l'issue d'un référendum interne ayant mobilisé 78% des adhérents. Les pilotes devaient se prononcer sur un projet de la direction d'Air France qui souhaite appliquer un accord de productivité signé en 2012 par le syndicat mais contesté à cause d'un litige. S'il entre en vigueur, la majoration des heures de nuit pourrait baisser de 50 % à 40 % et les activités au sol seront moins bien rémunérées.

Une grève pour le début de l'Euro

Le SNPL accuse la direction de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures compensatoires consenties lors de la signature de l'accord. Le syndicat majoritaire estime aussi que la stratégie de la compagnie aérienne française "manque d'ambition" et regrette qu'elle soit "obsédée" par la réduction des coûts du personnel.

Dans le secteur de l'aviation, un appel à la grève du 3 au 5 juin a déjà été lancé par tous les syndicats de l'aviation civile pour demander l'arrêt des baisses d'effectifs. Le SNPL indique son intention de se concerter avec d'autres organisations pour lancer son préavis. Dans le reste des transports, plusieurs mouvements sociaux sont également prévus pour le début du mois de juin, à quelques jours seulement du coup d'envoi de l'Euro 2016 de football.