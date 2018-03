Aime-t-on de la même façon à tous les âges ?

publié le 25/12/2017 à 07:00

Cœur qui bat la chamade, fougue, papillons dans le ventre, désir intense, sentiment de manque, angoisse à l'idée de la perte... : ces manifestations de la passion sont-elles exclusivement réservées aux amours de jeunesse ? Que l'on ait 20, 40, 60 ou 80 ans, le temps qui passe et l'âge ont-ils un impact sur la façon d'aimer et la puissance de ce que l'on ressent pour l'autre ? L'expérience finit-elle par nous ranger du côté de la raison ? Redevient-on tous adolescents quand on tombe amoureux, comme s'il s'agissait de la première fois ?







Invités

- Alain Héril : psychanalyste et sexothérapeute

- Marie de Hennezel : psychologue et écrivain, auteure de "L'âge, le désir et l'amour", éditions Pocket et "Croire aux forces de l'esprit", éditions Fayard



L'âge, le désir et l'amour

Croire aux forces de l'esprit

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).