Ah, les promesses !

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Yann en litige avec un vendeur depuis l'achat de son véhicule.

CPVA en profite aussi pour vous présenter ses meilleurs voeux pour 2017 !

Crédit : Romain Boé - Abaca Press Julien COURBET et l'équipe de CPVA - Crédit Romain Boé Abaca Press

par Julien Courbet publié le 17/01/2017 à 09:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer



Le cas Yann



le 26 novembre dernier, Yann prend livraison d'un véhicule auprès d'un professionnel (10 500 €). Dès le lendemain, le véhicule se met en sécurité, il est déjà en panne. Yann le fait remorquer auprès d'un concessionnaire qui établit un devis de réparation. Il y en a pour 2300 euros ! Il fait parvenir ce devis au vendeur professionnel qui lui répond alors que les réparations ne peuvent être prises en charge car elles ne feraient pas partie de la garantie. Mais il lui propose de reprendre le véhicule et de lui rembourser. Il s'engage par mail. Depuis, Yann attend toujours... .





Julien Courbet et toute son équipe "ça peut vous arriver" vous donne rendez-vous au 3210 pour vous aider à résoudre vos litiges, vos dossiers.





Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...



Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !