Jeudi 14 juin, on apprenait que le géant américain du logiciel avait contacté tous les professionnels de la grande distribution pour leur présenter une nouveauté. Il se murmure même que Walmart, le roi des supermarchés outre atlantique, pourrait signer un partenariat avec Microsoft.



Cette innovation s'attaque à deux totems : les caisses et les files d'attente. Car les hypers et les supermarchés ont bien compris que le client ne voulait plus attendre. La technologie Microsoft repère automatiquement ce que vous mettez dans votre chariot.

Alors ce n'est pas nouveau. Vous avez déjà entendu parler d'Amazon Go, ce magasin ouvert en janvier dernier à Seattle où le client s'identifie avec son smartphone en entrant. Des caméras et des capteurs identifient ce qu'il choisit dans les rayons. Ensuite vous sortez du magasin comme si de rien n'était avec votre panier.

Amazon facture votre carte de crédit et vous fait parvenir votre ticket de caisse sur votre smartphone. Ça marche d'ailleurs tellement bien que Amazon Go va prochainement ouvrir à Chicago et à San Francisco.



Microsoft est déjà deuxième derrière Amazon sur la vente de services Internet, dans le "cloud" comme on dit. Et le géant de Redmond a débauché chez Amazon Go un spécialiste de la vision par ordinateur. Cet homme travaille sur le suivi par caméra des chariots dans le magasin.

Quel avenir pour les caissières ?

Les caissières sont vraiment menacées. Si Microsoft s'allie avec les Walmart, les Carrefour, les Auchan, ça va aller très très vite. Parce qu'une machine, ça ne tombe jamais malade et ce n'est pas payé tous les mois. Un salaire mensuel coûtera toujours plus qu'une technologie. Cette dernière est chère à l'achat, mais elle se rentabilise sur la durée.



Caissière, c'est un métier qui disparaît peu à peu. La grande distribution a déjà perdu 10% de ses effectifs en dix ans en France, selon les syndicats. Par exemple chez Auchan, selon la CFDT, 1.500 à 2.000 emplois ont été rayés des listes en dix ans.



Lors de la présentation de son dernier plan, Carrefour a prévenu : 2.400 postes vont être supprimés sur 10.500. Alors, on réfléchit beaucoup à l'avenir des caissières. Ce sont aux trois-quarts des femmes qui n'ont pas de formation et qui ont une mobilité faible. Le reclassement est donc compliqué. Il va falloir de la formation dans ce secteur, et très très rapidement.