Abus sur l'électricité

REPLAY - Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Françoise qui dénonce les étranges pratiques d'une entreprise d'électricité.

> Ce matin, la retraite à taux mineur

par Julien Courbet publié le 23/12/2016 à 09:20

Le cas Françoise

Le 22 octobre dernier, les parents de Françoise, âgés, rencontrent un problème d’électricité. Ils n’ont plus de lumière dans la cuisine. Ils prennent donc le bottin et téléphone a une société pour être dépannés au plus vite. La société vient, n’arrive pas à remettre la lumière mais facture tout de même 2879 euros l’intervention !!! Elle leur fait aussi signer un autre devis pour lequel elle prend un chèque de 1000 euros sur un total de 1970 euros. Les 2879 euros payés par carte ont déjà été encaissés…. Quand Françoise et sa sœur apprennent cela, elles téléphonent tout de suite au gérant de la société, il finit par restituer le chèque de 1000 euros en le glissant la boîte aux lettres de ses parents...





