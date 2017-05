38 000 € dans la nature

publié le 17/05/2017 à 09:20





Le cas Michel-Yves

Michel-Yves est propriétaire des murs d’un restaurant à Cluny. Fin 2011, son locataire et gérant du restaurant fait des travaux avec son accord. Une fois le chantier terminé, le propriétaire d’un appartement de l’immeuble s’aperçoit que les murs se fissurent, les plaintes se décollent et les huisseries ont bougé… C’est tout l’immeuble, dont il est le président du syndic de copropriété qui est touché. Il déclare le sinistre en 2012 et fait plusieurs réunions d’expertise pour évaluer les dégâts. En 2015, une expertise judiciaire reconnaît que l’assurance du maçon lui doit 38 961,28€. Il signe un protocole d’accord en janvier 2017. Depuis, on lui a d'abord fait un chèque avec un mauvais ordre. Mais depuis, il n'a rien touché…

