On a retrouvé Jérôme Zokubé ! Une semaine qu'on le cherchait. Il avait développé ce qu'on pourrait appeler une "Techn'Allergie". Il n'en pouvait plus d'être hyper-connecté, relié en permanence à son travail par le smartphone, l'ordinateur. Il s'est donc échappé, caché dans une communauté qui pratique la détox Digitale.



Pendant plusieurs jours, tous les médias et toutes les forces de l'ordre l'avaient recherché en vain. Le phénomène a explosé dans les années 2020 pour échapper à "la maladie du XXIe siècle", l'addiction aux objets connectés. De la montre à la voiture en passant par le frigo.

Les groupes de détox digitale se sont alors multipliés, à la campagne loin de tout. Jérôme Zokubé a choisi l'Allier, l'une des rares zones blanches de France qui a refusé le raccordement à la 4G. Des communautés entières se regroupaient ainsi pour vivre loin de la connexion systématique au réseau.